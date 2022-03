OM : Jorge Sampaoli ne s'inquiète pas encore...

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille sort de deux matches pas franchement convaincants en Ligue 1. Contre Clermont d'abord, l'OM a été en dessous de tout et a perdu devant ses supporters sur le score de deux buts à zéro. Un accident de parcours ? Non. Contre Troyes, l'OM a été une nouvelle fois décevant et a été rattrapé dans les ultimes minutes pour faire un match nul.

Forcément, l'avance sur les seconds a fondu puisque Nice n'est plus qu'à un point. Encore pire, le quatrième, Rennes et le cinquième, Strasbourg, ne sont plus qu'à quatre points alors que c'est l'AS Monaco qui arrive à l'Orange Vélodrome. Une équipe asémiste qui sort de deux rencontres compliquées.

Pas un match décisif

Pol Lirola, tout au long de sa conférence de presse, a répété que c'était une sorte de finale. Alors que la deuxième place est un réel objectif, Jorge Sampaoli est-il aussi inquiet que les supporters marseillais, ou les suiveurs puissent l'être ? C'est la question qui lui a été posée ce vendredi.

« C'est un match très important pour nous, Monaco est une grande équipe, une équipe préparée pour la Ligue des Champions et un gros budget. Une équipe qui s'est améliorée. Notre réalité est de savoir où on en est. Je ne pense pas qu'il soit décisif, il est important. Je pense que l'ASM sera dans la lutte jusqu'au bout pour faire partir des meilleurs. Je ne vois pas ça comme un match décisif. On aura beaucoup de matches pour être au nouveau des équipes qui sont meilleures, plus fortes que nous, car nous avons une équipe très jeune », a expliqué El Pelado. Pas sûr que tout le monde soit de son avis...

