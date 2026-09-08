LdC : l’énorme boulette du gardien de l’Inter face au Real Madrid

L’Inter Milan a beau faire le jeu sur la pelouse du Santiago Bernabeu depuis le début de la rencontre, elle est menée 2-0 après moins de 30 minutes de jeu. La faute à un premier but de Kylian Mbappé, son 71e dans la compétition ce qui lui permet de rejoindre Raul à la 5e place du classement des meilleurs buteurs dans l’histoire de la compétition. Puis à une énorme boulette du gardien intériste.

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Un gardien… espagnol et formé au Barça, devenu titulaire suite au départ de Yann Sommer cet été. Alors que l’Inter tentait de conserver le ballon, Josep Martinez a trop tardé à dégager face au pressing rageur de Valverde. L’Uruguayen a anticipé le crochet du portier et a pu inscrire le deuxième but de la rencontre.