PL : la remise du trophée à Arsenal, 22 ans après
Mikel Arteta ainsi que ses hommes sont aux anges ! 22 ans après le dernier sacre d’Arsenal, les coéquipiers de Declan Rice ont remporté la Premier League et ont pu triompher ce dimanche après-midi après la rencontre face à Crystal Palace (1-2). Ce succès, qui n’avait pas d’impact puisque Manchester City était trop loin des Gunners au classement, amène donc un nouveau succès à la capitale anglaise, récompensant une saison époustouflante.
Si la fête s’est emparée du Selhurst Park, il va vite falloir se remettre de ses émotions avant le 30 mai prochain à 18h. Pour rappel, les Gunners ont un ultime duel à préparer face au PSG, et cette fois-ci, le rendez-vous est loin de Londres puisque la finale de la Ligue des Champions aura lieu à Budapest. Le doublé peut être historique.
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