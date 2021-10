Barcelone : Luis Suarez revient sur son départ et s'en prend à Ronald Koeman

En plein doute concernant son avenir au FC Barcelone, Ronald Koeman a, une nouvelle fois, reçu des critiques. Luis Suarez (34 ans), qui a quitté la Catalogne en 2019 pour rejoindre l'Atlético Madrid, s'est exprimé sur sa relation avec le technicien néerlandais avant le duel entre les Colchoneros et le Barça, ce samedi (21h). «À Barcelone, Koeman m’avait dit 'si demain tu ne signes pas à l’Atlético, le dimanche contre Villarreal je vais t’écarter.' Comment ? Si je n’entre pas dans tes plans, tu vas me mettre de côté. C’est juste une question de transfert ? De me traiter comme cela, de m’envoyer m’entraîner à part comme si j’avais 15 ans, cela m’a fait mal. Cela m’a déçu...», a-t-il expliqué à Sport.

La suite après cette publicité

«Je suis rentré en pleurant à la maison. C’était du mépris, car je ne me suis jamais loupé. Je m’entraînais sans faire la tête malgré tout ce qu’il se passait, car je suis un professionnel en attendant la meilleure solution. Et le Président, lui, déformait et filtrait les informations, en disant que Suarez était mauvais pour le vestiaire… que Suarez ceci, que Suarez cela…», a encore ajouté le buteur uruguayen, qui semble très motivé avant de jouer contre son ancien club.