Tottenham vire son entraîneur Thomas Frank !

Sale journée pour les entraîneurs. Cette nuit, l’Olympique de Marseille a officialisé le départ de Roberto de Zerbi à 2h35 du matin. Quelques heures plus tard, The Athletic et l’ensemble de la presse anglaise assuraient que Tottenham vient d’en faire de même avec son coach, Thomas Frank. Depuis, le club londonien a officialisé la nouvelle.

«Le Club a pris la décision de procéder à un changement au poste d’entraîneur principal de l’équipe masculine et Thomas Frank quittera ses fonctions aujourd’hui. Thomas avait été nommé en juin 2025 et nous étions déterminés à lui accorder le temps et le soutien nécessaires pour construire ensemble l’avenir. Cependant, les résultats et les performances ont conduit le conseil d’administration à conclure qu’un changement à ce stade de la saison était nécessaire. Tout au long de son mandat au sein du club, Thomas a fait preuve d’un engagement sans faille, donnant tout ce qu’il avait pour faire avancer le club. Nous tenons à le remercier pour sa contribution et lui souhaitons beaucoup de succès pour l’avenir».

Révélé sur le banc de Brentford, le Danois de 52 ans avait été nommé à la tête des Spurs l’été dernier. Son aventure avait démarré par une défaite en Supercoupe d’Europe face au Paris Saint-Germain et depuis, le Scandinave n’est jamais parvenu à trouver la bonne formule. Malgré une qualification directe pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions (acquise grâce à un calendrier très favorable), Frank paie les très mauvaises prestations en Premier League.

Un bilan catastrophique en Premier League

Battu hier à domicile par Newcastle (1-2), Tottenham pointe ce matin à la 16e place du classement, à cinq points de la zone rouge. Pourtant, Frank assurait à l’issue du match qu’il n’était pas inquiet pour son poste. «Je ai parlé aux propriétaires hier (avant-hier, ndlr), donc non. Je comprends leur frustration et le plus facile est de me pointer du doigt. Cela fait malheureusement partie du métier. Je vais travailler jour et nuit pour renverser la situation, mais ce n’est pas le travail d’une seule personne. Il ne fait aucun doute que nous devons nous améliorer et que je dois y contribuer».

Au final, Frank n’aura pas l’opportunité de travailler pour se racheter. Le Danois s’en va en affichant une moyenne de 1,12 point par match en Premier League avec les Spurs, soit le taux le plus bas de tous les entraîneurs du club londonien ayant disputé au moins 5 matchs dans cette compétition. Frank sur le départ, Tottenham va devoir trouver rapidement un entraîneur pour redresser la barre en championnat. Roberto De Zerbi sera-t-il l’homme providentiel ? Pour beaucoup, le timing du licenciement des deux coaches ne passe pas inaperçu et la presse anglaise assurait ce matin que RDZ restait courtisé en Premier League.