Coupe du Monde 2026 : le Paraguay aurait dû prendre 8 jaunes et 2 rouges

Selon l’analyse publiée par Archivo VAR, l’arbitrage d’Ilgiz Tantashev lors du huitième de finale entre la France et le Paraguay à la Coupe du Monde 2026 a été marqué par une grande indulgence envers la sélection sud-américaine. Le média estime que le Paraguay aurait dû recevoir jusqu’à huit cartons jaunes au cours de la rencontre, alors que plusieurs interventions rugueuses sont restées impunies. Parmi les actions les plus contestées figurent un tirage de maillot de Cubas sur Kylian Mbappé dès la première période, un coup porté par Galarza sans possibilité de jouer le ballon, ainsi qu’une semelle dangereuse de Cubas sur Adrien Rabiot au milieu de terrain. Archivo VAR souligne également un geste antisportif de Gustavo Velázquez, accusé d’avoir volontairement détérioré le point de penalty, ainsi qu’une faute de Cáceres sur Mbappé alors que le jeu était déjà arrêté.

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Pour les observateurs du média, ces situations relevaient clairement de l’avertissement et auraient dû permettre à l’arbitre de mieux contrôler l’intensité du match. Le média ibérique va encore plus loin en affirmant que deux actions auraient pu justifier une expulsion directe. La première concerne un coup de coude d’Ávalos sur Dayot Upamecano sans ballon, jugé suffisamment violent pour qu’un carton rouge soit envisageable après visionnage vidéo. La seconde implique Galarza, auteur d’un geste au visage de Jules Koundé dans les dernières minutes, une intervention que de nombreux observateurs ont également considérée comme proche de l’exclusion. Archivo VAR conclut que le bilan disciplinaire officiel avec trois cartons jaunes pour la France et aucun pour le Paraguay ne reflète absolument pas la physionomie de la rencontre. Selon cette évaluation, le Paraguay aurait dû terminer le match avec huit avertissements et au moins deux situations très sérieuses pouvant conduire à un carton rouge, faisant de cette prestation arbitrale l’une des plus controversées du tournoi.