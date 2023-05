Bayern Munich : Thomas Tuchel se sent responsable de la mauvaise fin de saison

La suite après cette publicité

En déplacement à Cologne ce samedi (15h30) à l’occasion de la 34e et ultime journée de Bundesliga, le Bayern Munich devra impérativement s’imposer pour asseoir sa domination et toucher son rêve de 10e titre de champion consécutif. Pour autant, le club munichois restera tributaire du Borussia Dortmund, qui, en cas de victoire face à Mayence dans le même temps, sera officiellement sacré. Interrogé en conférence de presse sur cette possibilité, Thomas Tuchel a indiqué qu’il assumerait intégralement sa responsabilité.

«J’en serai entièrement responsable si ça arrivait. Personne ne m’en dissuadera non plus. Cela a toujours été mon approche. Dès que je suis sur la touche, je suis aux commandes, a concédé l’ancien entraîneur du PSG. Je n’ai aucun message à envoyer au Borussia Dortmund. Nous avons assez foiré. Ce ne sera pas une saison dont nous sommes satisfaits. Peu importe ce qui se passera à la fin, ce ne sera pas une saison réussie. Nous devons terminer cette course, peu importe ce qui se passe dans le même temps.»

