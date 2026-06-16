CdM 2026, Angleterre : un joueur va déclarer forfait pour toute la compétition

Demain, l’équipe d’Angleterre va débuter sa Coupe du Monde 2026 par un choc face à la Croatie. Un match auquel ne participera pas Tino Livramento. Le défenseur de 23 ans va en effet déclarer forfait et devrait être remplacé selon The Athletic.

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Livramento est touché au mollet alors qu’il espérait vivre le premier grand tournoi international avec les Three Lions. Cette saison, le joueur de Newcastle n’a pas été épargné par les blessures puisqu’il a été touché au genou et aux ischio-jambiers. Selon la presse anglaise, Trevoh Chalobah devrait être appelé pour prendre sa place.