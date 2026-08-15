Mady Camara toujours courtisé sur le marché

Fort de ses expériences à l’AC Ajaccio, à l’Olympiakos et à l’AS Roma, Mady Camara (29 ans) possède un profil puissant, technique et rompu aux joutes européennes. Des atouts qui séduisent en Turquie, en Russie, au Qatar et en Arabie Saoudite. Selon nos informations, le joueur vient d’ailleurs de décliner une offre saoudienne avoisinant les 1,8 M€ net par an. La priorité de l’international guinéen est claire : il souhaite poursuivre sa carrière en Europe et apporter son expérience et sa détermination dans un projet ambitieux. Une volonté entendue sur le Vieux Continent puisque de nouveaux clubs français, espagnols et italiens ont récemment pris contact avec son entourage.

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Du côté de la Grèce, le PAOK Salonique cherche à alléger sa masse salariale et ne s’oppose pas à un départ. Le club est en contact régulier avec le conseiller du joueur, l’avocat français Ted Dimvula. Cependant, en attendant qu’une belle opportunité se concrétise, le club continue de s’appuyer sur lui. Jeudi dernier, lors de l’élimination en Ligue Europa sur la pelouse d’Anderlecht (3-2), Camara a disputé toute la seconde période et s’est même vu refuser un but par la VAR. Désormais reversé en Ligue Conférence, le PAOK disputera un barrage décisif contre les Norvégiens du SK Brann (aller le 20 août, retour le 27). La direction grecque verrait d’un très bon œil le fait de pouvoir compter sur l’état de forme de son milieu de terrain pour cette double confrontation, si son transfert n’est pas encore bouclé d’ici là. Sans aucune volonté de se précipiter, Mady Camara reste à l’écoute du marché.