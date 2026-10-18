FIFA : Ramon Vega se lance à l’assaut de Gianni Infantino

Gianni Infantino pourrait finalement avoir un adversaire lors de la prochaine élection à la présidence de la FIFA. À un mois de la clôture du dépôt des candidatures, fixée au 18 novembre, Ramon Vega est pour l’instant le seul homme à avoir officiellement annoncé son intention de défier le président sortant. L’ancien défenseur international suisse, notamment passé par Tottenham et Créteil au cours de sa carrière, souhaite mettre fin au règne de son compatriote, en poste depuis 2016. Mais avant de pouvoir véritablement se lancer dans la course, Vega devra remplir plusieurs conditions, à commencer par l’obtention du soutien d’au moins cinq des 211 fédérations membres de la FIFA. Une étape indispensable pour faire valider sa candidature et espérer affronter Infantino lors du scrutin prévu en mars 2027.

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De son côté, le président sortant poursuit sa campagne pour consolider ses soutiens, notamment en Asie. Selon RMC Sport, Gianni Infantino disposerait actuellement d’environ 90 soutiens, alors que 106 voix seront nécessaires pour obtenir la majorité lors de l’élection. Une situation qui laisse encore une marge de manœuvre à ses éventuels opposants, d’autant que le dernier Conseil de la FIFA n’a pas permis d’apaiser les tensions autour de sa gouvernance. Longtemps considéré comme un possible concurrent sérieux, Victor Montagliani, président de la Concacaf, a finalement écarté l’idée de se présenter. Ramon Vega reste donc, à ce stade, le seul candidat déclaré face à Infantino.