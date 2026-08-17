Le Mans a bouclé l’arrivée d’une nouvelle recrue espagnole

Le Mans ne s’arrête plus. Après avoir enregistré les venues de Bilal Brahimi, Louis Mafouta, Yasser Larouci, Rayan Bamba ou encore Daouda Traoré, le club manceau a bouclé l’arrivée d’une nouvelle recrue en prêt en défense. Selon nos informations, Raúl Torrente (24 ans) est déjà arrivé en France pour passer sa visite médicale avec le club promu en Ligue 1.

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🔴🟡 #LMFC Raúl Torrente 🇪🇸 est sur place, officialisation imminente pour le prêt du défenseur espagnol de 24 ans



Il sort d’une saison blanche au Dinamo Zagreb après avoir subi une rupture des ligaments croisés il y a un an



C’est le défenseur central gaucher qui était attendu pic.twitter.com/QSNXFlYhDS — 𝙅𝙤𝙧𝙙𝙖𝙣 (@PJordan__) August 17, 2026

Formé à Grenade, l’ex-international U21 espagnol (1 sélection) sort d’une saison blanche au Dinamo Zagreb après avoir subi une rupture des ligaments croisés, en mai 2025. Arrivé libre au sein du club croate en juillet 2024, Torrente était ciblé depuis plusieurs semaines par la direction du Mans, dans la quête d’un nouveau central gaucher. L’officialisation de son arrivée est imminente. Torrente vient ainsi renforcer la formation de Patrick Videira, à six jours du retour de la Ligue 1 au Stade Marie-Marvingt, avec la réception de Brest (20h45). D’après la presse croate, le prêt devrait comporter une option d’achat qui deviendrait obligatoire en cas de maintien du Mans en L1 (celle-ci s’élèverait à environ 1 M€).