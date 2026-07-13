Chelsea : Xabi Alonso confirme le futur départ d’Alejandro Garnacho

Auteur d’une saison bien en deçà des attentes à Chelsea, Alejandro Garnacho est annoncé sur le départ par la presse anglaise. Après avoir dirigé sa première séance collective chez les Blues, à l’occasion de la reprise ce lundi, Xabi Alonso a répondu aux rumeurs concernant l’international argentin (8 sélections), confirmant les envies de départ de l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid et de Manchester United.

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« Il y a de l’intérêt pour lui de la part d’autres clubs. J’espère que cela se terminera de la meilleure manière possible pour tout le monde », a expliqué le nouveau coach des Blues, pour sa première conférence de presse à Chelsea.