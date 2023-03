Bayern-PSG : l’avertissement fort de Jérôme Rothen au duo Galtier/Campos

Le quotidien Marca dévoilait ce matin que QSI a mis un gros coup de pression à Christophe Galtier et à Luis Campos. Une victoire finale en Ligue 1 ne suffira pas, et c’est en Ligue des Champions que le club de la capitale est attendu. Le coach et le conseiller sportif jouent très gros. Jérôme Rothen est aussi allé dans ce sens sur RMC Sport.

« Il va falloir faire l’exploit. En cas d’élimination, le duo Galtier-Campos va être jugé sur le fait de ne pas avoir fait passer de cap en Ligue des Champions au PSG. On remettra en doute le recrutement et l’ambiance collective. Ils jouent gros. (…) Mais ça ne sera pas définitif. Ce n’est pas parce qu’ils passent à côté qu’il faut passer à autre chose. Peut-être que le PSG a besoin de temps aussi », a lancé l’ancien joueur parisien, qui ne condamne cependant pas les deux hommes de façon définitive en cas d’élimination.

