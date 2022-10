OL - Toulouse : la grosse frustration de Corentin Tolisso

La suite après cette publicité

Ce vendredi soir, l'OL a stoppé sa série de 4 défaites de suite en Ligue 1. Mais face à Toulouse, Lyon n'a pas gagné non plus et n'a pu faire mieux qu'un triste 1-1 après avoir pourtant mené au score. Au micro de Prime Vidéo, le milieu Corentin Tolisso a exprimé toute sa frustration après ce résultat. Comme son capitaine Alexandre Lacazette (voir vidéo), l'ancien du Bayern a aussi expliqué que les joueurs tentaient tout pour redresser la barre.

«Après 4 défaites, on voulait rebondir. On a beaucoup parlé et travaillé je vous l'assure. Personne n'est content ce soir. On donne tout à l'entraînement et on essaye de redresser la barre. On a bien commencé le match, peut-être trop. On s'est laissé endormir par nous-même. Ils marquent à l'heure de jeu. On doit faire beaucoup plus, l'OL doit être bien meilleur. Si je savais pourquoi ça ne marche pas, je l'aurais dit et on aurait réglé tous les problèmes. Je ne sais pas. On doit continuer de savoir pourquoi on n'y arrive pas, pourquoi ils nous mettent en difficulté. Il faut travailler nos points faibles, car il y a beaucoup de choses à améliorer. On le savait déjà avec nos 4 derniers matches. Tout le monde doit se mettre en question, vraiment tout le monde.»