CdM 2026 : la FIFA fait marche arrière sur les bouteilles d’eau

Face à la polémique grandissante pour la Coupe du Monde 2026, la FIFA a été contrainte de revoir sa position. La FIFA avait initialement interdit aux spectateurs d’apporter des bouteilles d’eau dans les stades, une décision rapidement critiquée en raison des conditions climatiques extrêmes attendues aux États-Unis et au Canada, avec des températures pouvant atteindre près de 40°C dans certaines villes comme Houston ou encore Dallas.

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Finalement, l’instance mondiale a fait marche arrière et assoupli sa réglementation. Selon l’AFP, les supporters seront désormais autorisés à entrer avec une bouteille en plastique scellée d’une contenance maximale de 590 ml. En revanche, les gourdes rigides restent interdites pour des raisons de sécurité. Une décision de compromis alors que plusieurs études alertent sur un risque de chaleur extrême pouvant concerner une partie importante des rencontres du Mondial 2026.