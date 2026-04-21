Liga : le Real Madrid s’impose dans la douleur face à Alavés

Le Real Madrid était de retour aux affaires, après une semaine de repos. Un duel de Liga face à Alavés pour se refaire après les récents mauvais résultats de l’équipe, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat, avec cette mauvaise série de quatre rencontres sans connaître la victoire. Si le titre semble déjà promis au FC Barcelone, neuf points devant avant le coup d’envoi de ce match, les Merengues avaient à cœur de laver un peu leur image plus qu’écornée cette saison. Conscient de l’enjeu symbolique de ce match, Alvaro Arbeloa sortait d’ailleurs l’artillerie lourde. Kylian Mbappé et Vinicius Jr étaient donc bien là, épaulés par Jude Bellingham et Arda Güler notamment. En face, des Basques qui occupent la position de premier non relégable et pour qui ce match avait donc un enjeu sportif et comptable conséquent.

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C’est d’ailleurs l’équipe de Quique Sanchez Flores qui commençait le mieux la rencontre. Dans l’intensité, dans l’implication et dans le jeu, avec une première occasion sérieuse pour les Basques dès la 3e minute, avec un tir de Boyé contré in extremis par la défense. Le public du Bernabéu n’allait pas se montrer très patient, et les premiers sifflets commençaient à tomber très vite, à destination de Vinicius Jr notamment. Les Babazorros parvenaient à se frayer des chemins vers la surface madrilène assez facilement, même si peu à peu, les Merengues parvenaient à resserrer un peu les rangs. Avec le ballon, c’était très compliqué, et Kylian Mbappé était assez effacé sur la première demi-heure de jeu… C’est pourtant lui qui faisait la différence en premier. Avec un peu de réussite. Il décochait ainsi une frappe de l’extérieur de la surface, déviée par un défenseur, trompant un Sivera impuissant (1-0, 30e).

Un Bernabéu assez agacé

Une ouverture du score qui a mis le Real Madrid dans le droit chemin, puisqu’après ce but de KM10, les Merengues commençaient à dominer sérieusement, n’étant plus inquiétés par des adversaires qui ne passaient pas la ligne médiane. Trent Alexander-Arnold n’était pas loin de trouver le cadre (32e), et plus tard il touchera même la barre (44e), alors que Kylian Mbappé venait de manquer une grosse occasion (43e), étant sifflé par les fans. Mauvaise nouvelle juste avant la pause cependant : Éder Militão était remplacé, blessé, juste avant la pause. Toni Martinez était cependant tout proche de climatiser le Bernabéu avec une volée sur la barre, puis, une deuxième tentative repoussée par Lunin (45e+5). Mbappé manquait lui une nouvelle occasion, ratant un lob alors qu’il avait le 2-0 au bout des pieds (45e+6). Au retour des vestiaires, le Real Madrid allait faire le break assez rapidement.

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Vinicius Junior frappait depuis l’extérieur de la surface, plaçant le ballon au ras du poteau droit de Sivera (2-0, 50e). Une belle réalisation du numéro 7, qui a fait des gestes d’excuse envers le public merengue lors de sa célébration. De quoi assommer une équipe d’Alavés vaillante, mais pas en mesure de rivaliser avec les Madrilènes, alors qu’Arbeloa en profitait pour faire entrer des joueurs un peu moins habituels comme Mastantuono, Brahim Diaz, Dani Carvajal ou même Camavinga, très contesté en ce moment à Madrid. Sivera empêchait le doublé de Kylian Mbappé avec une belle intervention (61e). Derrière, Tenaglia sortait le ballon sur sa ligne pour empêcher Brahim Diaz de se mêler à la fête. Le Real Madrid était clairement en mode gestion, même si Alavés tentait aussi de se remettre dans le match, avec un Toni Martinez encore dangereux dans la surface, mais qui butait sur un Lunin vigilant (76e). Parada touchait lui le montant, de la tête (82e). Le Real a souffert sur la fin, et les changements ont clairement affaibli l’équipe, encaissant finalement un but dans le temps additionnel, œuvre de Toni Martinez, déviant une frappe d’une belle talonnade. La victoire permet de revenir provisoirement à six points du FC Barcelone, qui défiera le Celta demain, mais les Madrilènes ont quitté la pelouse sous les sifflets…