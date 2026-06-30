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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : Lucas Digne donne de ses nouvelles

Par Maxime Barbaud
1 min.
Lucas Digne avec l'équipe de France @Maxppp
France 3-0 Suède
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1 1.26 N 6.00 2 10.5 bonus 100€

C’est la petite alerte de la soirée. Alors que les Bleus filaient vers les 8es de finale lors de ce succès contre la Suède, Lucas Digne a été remplacé par Théo Hernandez à une grosse dizaine de minutes de la fin de la rencontre. Sur le coup, il semblait se plaindre d’une douleur mais il a tenu à rassurer sur M6. «Je demandais un gel de sodium parce que j’avais un début de crampe».

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Plus de peur que de mal pour le latéral gauche, qui a sans doute marqué des points dans l’esprit de Didier Deschamps. Il a bien tenu son rang derrière l’attaque 5 étoiles de l’équipe de France. «C’est incroyable de les avoir devant nous. Il faut leur offrir le plus d’espaces pour qu’ils aient le plus de solutions et qu’ils puissent combiner ensemble», soutient le joueur de 32 ans.

Pub. le - MAJ le
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