Grosse alerte à Liverpool avant le PSG !

Liverpool s’est rassuré durant son 8e de finale retour contre Galatasaray (4-0). Battu à l’aller, le club de la Mersey n’a pas fait de détail pendant la seconde manche. Mohamed Salah illustre la montée en puissance de son équipe durant ce match. Terne en première période, voire handicapant pour les siens avec ce penalty repoussé par Cakir juste avant la pause, l’Égyptien s’est réveillé en seconde période, et avec la manière.

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Passeur pour Ekitike sur le second but, sa frappe déviée par Cakir a permis à Gravenberch de marquer le troisième, avant de lui même trouver la faille d’un tir canon enroulé dans la lucarne. De quoi mettre fin à pas mal de doutes mais il est aussi sorti dans la foulée, chose peu habituelle. Il y avait de quoi être surpris car en réalité, l’ailier de 33 ans s’est blessé. C’est ce qu’a révélé hier Arne Slot en conférence de presse. Il est forfait pour Brighton ce samedi (13h30).

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Salah et Alisson incertains contre le PSG

«C’est une bonne chose pour Liverpool, car nous arrivons à la trêve internationale. C’est une mauvaise nouvelle pour l’Égypte, car il ne pourra pas y aller», a précisé le technicien, qui s’est montré un brin plus inquiétant pour la suite des événements. «Mo a prouvé par le passé qu’il pouvait récupérer plus vite que d’autres joueurs, comme l’histoire l’a démontré. Mais il ne reste que deux semaines avant la reprise, alors espérons qu’il sera rétabli d’ici là.»

La suite, c’est évidemment le PSG, dès le 8 avril au Parc des Princes pour l’aller, le 14 avril à Anfield pour le retour. Si le coach des Reds n’a pas donné plus de précisions, c’est qu’il ne le sait pas lui-même. Dès lors, Salah est incertain, tant que le contraire n’a pas été démontré. Il était en plus de cela sur une bonne dynamique. Si Slot a aussi affirmé qu’Alexander Isak serait remis sur pied pour les quarts de finale de Ligue des Champions, un autre doute existe pour Alisson Becker, annoncé forfait avec le Brésil en raison d’une gêne musculaire contractée contre Galatasaray mercredi. Ça commence déjà à faire beaucoup pour Liverpool.