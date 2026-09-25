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UEFA Nations League

Turquie - France : les compositions officielles

Par Jules Aublanc
1 min.
Turquie 0-0 France

C’est l’heure des débuts tant attendus de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France. Pour le premier match de leur nouveau sélectionneur, les Bleus se rendent en Turquie ce vendredi dans le cadre du lancement de la Ligue des Nations (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45). Les regards du soir seront évidemment concentrés sur Zizou, 20 ans après la fin de sa carrière de joueur, qui effectue d’emblée plusieurs choix forts.

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En défense, Lacroix est associé à Upamecano dans l’axe tandis que Truffert connaît sa première titularisation en sélection, sur le côté gauche. Les Bleus devraient être organisés en 4-3-3 avec Cherki, Koné et Rabiot dans l’entrejeu. Devant, Mbappé est attendu sur le côté gauche, Olise gardant l’aile droite et Dembélé occupant l’axe. En face, la Turquie se présente avec notamment Özcan et Yükcek devant la défense et un duo Güler-Uzun pour épauler Yilmaz, aligné à la pointe de l’attaque.

Les compositions :

Turquie (3-4-2-1) :

Turquie

3-4-2-1
Officielle

France (4-3-3) :

France

4-3-3
Officielle
Pub. le - MAJ le
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