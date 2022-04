Le patron du Bayern Munich tape du poing sur la table pour Robert Lewandowski

La suite après cette publicité

Le fiasco de Munich. Mardi soir, le Bayern Munich a été éliminé en quart de finale de Ligue des Champions. Battus 1 à 0 par Villarreal à l'aller, les Allemands pensaient ne faire qu'une bouchée des Espagnols au retour comme l'avait avoué Julian Nagelsmann en conférence de presse. Mais le coach bavarois s'est trompé et a pris une belle leçon de la part d'Unai Emery et de ses joueurs, qualifiés après le match nul 1-1. Un vrai coup de massue sur la tête du Bayern, qui visait au moins le carré final.

Le patron du Bayern Munich évoque l'actualité brûlante

Après cet échec retentissant, les pensionnaires de l'Allianz Arena vont devoir se poser les bonnes questions et rectifier des choses d'ici la saison prochaine. Interrogé par Bild, le président Herbert Hainer a évoqué l'actualité brûlante de son club. «Nous sommes tous déçus d'avoir perdu en quart de finale car, n'en déplaise à Villarreal, ce n'est définitivement pas notre objectif. Mais le Bayern s'est toujours distingué en revenant plus fort après des revers. C'est notre mission à présent».

Il a poursuivi : «je suis convaincu que même nos joueurs ambitieux ne se laisseront pas abattre par une telle fin. Cela les stimulera pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Ils en veulent plus, ils veulent écrire l'histoire ici. Si nous terminons cette saison avec notre dixième titre de champion consécutif, ce sera un exploit historique dans l'une des cinq meilleures ligues. Nous pouvons en être très fiers et la saison prochaine, nous attaquerons à nouveau de toutes nos forces en Ligue des champions».

Le club calme le jeu pour Lewy

Pour cela, il compte sur son équipe, notamment Oliver Kahn et Hasan Salihamidzic dont le travail est pointé du doigt. «Tout le monde sait que nous travaillons dans des conditions difficiles avec la pandémie et la solidité financière des clubs avec des investisseurs et des oligarques. Néanmoins, le Bayern est l'une des meilleures adresses en Europe, qui est continuellement développée par Oliver et Hasan. Tous deux sont conscients de leurs responsabilités et ils les assument. Ils savent ce qui fait vibrer ce club, ce qui compte ici, c'est dans leur ADN.»

Enfin, il a fait un point sur le dossier Robert Lewandowski, qui est annoncé au Barça. «Tout d'abord, il convient de noter que son contrat court jusqu'en 2023. Nous continuons à souligner que nous apprécions vraiment Robert. Il est un footballeur de classe mondiale et nous garantit des buts, des buts et des buts. Notre direction sportive est en contact avec lui. Dès qu'il y aura quelque chose à signaler, nous le ferons». Une belle mise au point alors que la presse catalane assure toujours que le Polonais va quitter le Bayern Munich et signer trois ans au Barça.