Coupe du monde des Clubs : Chelsea s'impose au bout des prolongations et remporte son premier trophée

Vainqueur d'Al-Hilal en demi-finale de la Coupe du monde des Clubs (1-0), Chelsea affrontait Palmeiras en finale. Avant de retrouver la Premier League, les Londoniens souhaitaient revenir en Angleterre en remportant un nouveau trophée et alignaient une grosse équipe avec la présence de Kanté, Kovacic, Hudson-Odoi, Mount, Havertz et Lukaku. De leur côté, les Brésiliens, double-champions sud-américains en titre, voulaient faire tomber le Champion d'Europe.

Rapidement, la formation auriverde s'offrait la première occasion de la partie après une reprise de volée manquée de Rony. Derrière, Zé Rafael pouvait reprendre mais voyait son ballon être dévié par la défense londonienne (4e). Chelsea avait du mal à enclencher la première et voyait Palmeiras se procurer les meilleures occasions. Bien positionné à deux reprises, Dudu manquait de trouver le cadre (24e, 28e), alors que Chelsea perdait Mount, blessé et sorti dès la première demi-heure de jeu...

Une affaire de VAR

Sans vraiment trop être inquiété, la formation de Londres ne parvenait pas à créer du danger en première période, seul Silva obligeait Weverton à se détendre d'une frappe lointaine (45e+2). En revanche, les Blues ont monté de niveau après la pause et tentaient d'endormir les Alviverde. Bien décalé par Kovacic, Lukaku pouvait placer une tête imparable pour ouvrir le score sur la gauche du but (1-0, 54e). Et alors que Chelsea pensait avoir fait le plus dur, Silva commettait un penalty après une faute de main... transformé par Veiga (1-1, 64e). Les hommes de Tuchel poussaient ensuite pour revenir, mais s'écrasaient contre la solide défense de Palmeiras, qui a réussi son coup d'emmener les Blues jusqu'en prolongation.

Et malgré une barre trouvée par Pulisic (99e), Chelsea a échappé de justesse à la séance de tirs au but. Sur une main d'Atuesta signalée par le VAR, les Blues obtenaient un penalty converti par Havertz (2-1, 116e). Délivré dans les derniers instants, Chelsea a remporté la première Coupe du monde des Clubs de son histoire, après un échec en 2012, devant une équipe de Palmeiras qui se sera battue jusqu'au bout. Un nouveau trophée pour Tuchel, avant de retrouver la Premier League et Crystal Palace lors de la prochaine journée.