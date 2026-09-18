Angleterre : Tuchel ne regrette pas d’avoir écarté Alexander-Arnold et Palmer pour la Coupe du Monde 2026

Pour défier l’Espagne, la Tchéquie et la Croatie en Ligue des Nations, Thomas Tuchel a dévoilé une liste marquée par les retours de Trent Alexander-Arnold et de Cole Palmer. Le défenseur du Real Madrid et l’attaquant de Chelsea avaient été écartés de la sélection pour la Coupe du Monde 2026. Un choix que ne regrette absolument pas le sélectionneur allemand des Three Lions.

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« J’étais très satisfait de la composition de l’équipe. Nous avons consacré beaucoup d’efforts à la sélection des joueurs. Je n’ai pas passé une seule nuit blanche à cause de notre sélection. J’ai côtoyé ces joueurs pendant sept semaines et ils ont été tout simplement fantastiques. On a l’impression que notre ambition n’a pas été comblée, mais c’est ainsi. Il faut aller de l’avant. Les décisions prises lors du match contre l’Argentine… Parfois, en tant qu’entraîneur, on ne peut gagner que si on gagne. Qui sait ce qui se serait passé ? Si nous n’avions effectué aucun remplacement, que se serait-il passé ? Qui sait. Je ne laisserai pas 30 minutes de cette Coupe du Monde occulter la façon dont nous percevons notre parcours », a-t-il confié.