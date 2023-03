Séville : José Luis Mendilibar remplace Jorge Sampaoli

Ce mardi matin, « *le Seville FC a résilié le contrat avec son entraîneur, Jorge Sampaoli, après la défaite de l’équipe à Getafe, qui a de nouveau placé l’équipe au bord des places de relégation. Le fait que l’équipe n’ait pas réussi à sortir des positions les plus basses du tableau depuis son incorporation en tant qu’entraîneur et l’image offerte lors des derniers matchs de l’équipe ont conduit le club à prendre cette décision», indiquait le communiqué de l’actuel 14e du championnat espagnol.

La suite après cette publicité

Quelques heures plus tard, le club andalou a annoncé l’arrivée de son remplaçant, et comme pressenti, il s’agit de José Luis Mendilibar qui s’est engagé à Séville jusqu’à la fin de la saison. «Le Seville FC et José Luis Mendilibar ont trouvé un accord pour que l’entraîneur basque devienne le nouvel entraîneur de l’équipe de Nervion. Le contrat de Mendilibar court jusqu’au 30 juin, et il dirigera cet après-midi sa première séance d’entraînement à la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios», annonce le club.

À lire

Séville FC : le message d’adieu de Jorge Sampaoli