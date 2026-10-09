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Al-Nassr : le message de Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo a retrouvé la compétition ce soir. Après son départ précipité de la sélection portugaise durant la trêve internationale, la star de 41 ans a rejoué avec le maillot d’Al-Nassr et a vécu une belle soirée.
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Job done. On to the next one! 💪🏽 https://t.co/lwKjjmcOBG— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 9, 2026
Il a inscrit le premier but de son équipe, qui s’est imposée 3-0 sur Al-Diriyah. Après la rencontre, il s’est contenté d’un post sur ses réseaux sociaux. «Travail terminé. Passons au suivant.»
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