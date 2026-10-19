Ligue des Champions : nouveau problème d’avion pour le Barça !

S’il a bien communiqué ce matin le groupe retenu pour affronter le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, le FC Barcelone n’a toujours pas pu atterrir dans l’Hexagone. Le club blaugrana n’est décidément pas verni depuis ce week-end. Obligés de retarder de plusieurs heures leur vol retour à Barcelone en raison de mauvaises conditions climatiques en Catalogne, les joueurs d’Hansi Flick étaient restés bloqués à Séville après leur match face au Betis (5-2).

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S’ils ont pu rentrer chez eux, les Culés viennent de connaître un nouveau souci d’avion. Sport rappelle que la délégation barcelonaise devait décoller à 10h30 de l’aéroport d’El Prat pour rallier la capitale française. Cependant, le quotidien catalan assure que l’avion du Barça n’a pas pu décoller en raison de mauvaises conditions à Paris. Le Barça attend toujours le feu vert des autorités compétentes pour s’envoler au plus vite. Leur conférence de presse est prévue ce lundi à 17h45.