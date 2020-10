Riyad Mahrez ouvre la porte au PSG

La suite après cette publicité

Avec Manchester City, Ryad Mahrez va faire son retour en France ce mardi, à l'occasion d'un match de Ligue des Champions contre l'Olympique de Marseille. Celui qui a explosé au Havre va donc retrouver son club de cœur, dans un match forcément spécial pour lui, alors qu'il a clamé son amour pour le club phocéen en conférence de presse.

Mais lors d'un entretien sur Canal +, le natif de Sarcelles n'a pas exclu de jouer un jour pour le PSG : « c’est vrai que j’étais un supporter de Marseille quand j’étais petit. Après si le PSG… ce n’est pas d’actualité parce que je suis encore sous contrat et je suis bien à Manchester. Mais Paris c’est ma ville. Je suis né et j’ai grandi à Paris. On ne sait jamais ».