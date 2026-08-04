Arsène Wenger s’en prend à la FIFA et son projet avorté

Quelques jours après l’abandon du projet FIFA Forward Enterprises pour la création d’une société commerciale et l’ouverture du capital à des investisseurs privés, Arsène Wenger a pris la parole pour tacler cette initiative, dans un communiqué. « Les événements récents au sein de la FIFA méritent quelques éclaircissements de ma part. À la FIFA, j’occupe le poste de directeur du développement mondial du football. Avec mon équipe, je supervise l’analyse des données relatives au football, le centre de formation en ligne de la FIFA, le développement de la formation des jeunes à travers 60 centres de formation répartis dans 60 pays où les besoins sont les plus importants, ainsi que les compétitions juniors à travers le monde. »

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L’ancien emblématique d’Arsenal, actuel Directeur du développement mondial du football auprès de la FIFA, en a également profité pour indiquer qu’il n’avait « pas participé à l’élaboration de ce plan stratégique ». « De plus, je suis conseiller technique auprès de la FAB. (…) J’ai pris connaissance de ce projet pour la première fois par le biais des médias. La décision d’abandonner ce projet était absolument nécessaire et ne fait aucun doute, car je crois fermement en une FIFA indépendante qui sert notre sport avec engagement, transparence et intégrité ».