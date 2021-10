Lille : Paul Pogba, source d'inspiration pour Amadou Onana

Après Eden Hazard ou encore Divock Origi pour ne citer qu'eux, le LOSC a encore mis la main sur un nouveau belge lors du dernier mercato estival. Son nom ? Amadou Onana (20 ans), jeune milieu de terrain prometteur et disposant de capacités athlétiques impressionnantes du haut de ses 1m95. Capitaine des Diables Rouges chez les U21, le natif de Dakar s'impose, par ailleurs, progressivement dans le système de Jocelyn Gourvennec. Titulaire lors de la victoire des Dogues face à l'OM (2-0), juste avant la trêve internationale, Onana avait rendu une copie très intéressante en faisant parler, une fois de plus, toutes ses qualités physiques rappelant celles d'un certain Paul Pogba.

La suite après cette publicité

Une comparaison sur laquelle le principal intéressé est d'ailleurs revenu dans un entretien accordé à RMC Sport : «oui, on me compare souvent à lui. Pogba m’inspire au quotidien. C’est un joueur physique, technique, avec une vraie intelligence de jeu. Je pense que c’est un joueur exceptionnel, un joueur de référence. Maintenant, je suis Amadou Onana et j’ai envie de travailler pour être la meilleure version de moi-même.»