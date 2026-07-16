Ronaldo : « peut-être que Cristiano Ronaldo a le niveau pour jouer en Arabie saoudite, mais pour disputer une Coupe du Monde… »

SI Lionel Messi continue de briller à 39 ans (8 buts dans cette Coupe du Monde 2026), ce fut bien plus dur pour Cristiano Ronaldo. À 41 ans, le joueur portugais n’a quasiment pas pesé dans le parcours de la Seleção das Quinas (3 buts), qui s’est arrêtée en huitième de finale. Et pour la légende brésilienne Ronaldo, CR7 n’avait plus le niveau pour disputer un Mondial.

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«En général, le corps te signale que tu n’en peux plus. Je pense qu’ils sont parvenus à ce moment de consensus entre eux et leur corps, tant Cristiano que Neymar. La bataille contre le corps est vraiment très difficile à remporter. Peut-être qu’il a encore le niveau pour jouer en Arabie saoudite, mais pour disputer une Coupe du Monde, on se rend compte que c’est bien plus difficile, le niveau est bien plus élevé. Malgré notre passion, notre amour du football et notre envie de jouer éternellement, je pense que c’est finalement le corps qui décide à notre place. Aujourd’hui, je ne joue plus au football parce que mon esprit fonctionne d’une manière que mon corps ne suit pas», a-t-il déclaré dans l’émission Resenha do 9, relayés par A Bola.