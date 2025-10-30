L’Arabie saoudite a mis un gros stop à Lionel Messi

L’Arabie saoudite a fait des pieds et des mains pour attirer Lionel Messi en Saudi Pro League. En vain, l’Argentin préférant filer en Major League Soccer et à l’Inter Miami. Cependant, la Pulga aurait voulu faire une halte dans l’état du Moyen-Orient en 2026. Pas pour jouer en SPL, mais pour se préparer pendant l’interruption du championnat nord-américain. L’information a été dévoilée par un dirigeant saoudien dont les propos ont été relayés par L’Équipe.

La suite après cette publicité

« L’équipe de Messi m’a contacté durant la Coupe du Monde des Clubs l’été dernier. Il voulait jouer en Arabie saoudite pendant les quatre mois d’interruption du Championnat américain afin de se préparer pour le Mondial 2026. J’ai soumis la proposition au ministre, mais il a refusé que Messi vienne pour seulement quatre mois, et le dossier a été clos. Il a dit que le Championnat saoudien ne serait pas un camp d’entraînement », a affirmé Abdallah Hammad, directeur général de l’Académie Mahd pour le développement des talents.