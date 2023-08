Christophe Dugarry tacle le niveau de la Ligue 1

La suite après cette publicité

La nouvelle saison de Ligue 1 vient à peine de débuter, mais les critiques s’abattent déjà sur ses poids lourds. Entre un Olympique de Marseille déjà sorti de la Ligue des Champions, un Olympique Lyonnais au fond du trou et un Paris Saint-Germain inoffensif, le constat est amer. Mais que dire de l’avis de Christophe Dugarry…

«Ça fait très longtemps qu’on ne se régale pas, et qu’on ne se régale plus. Le baromètre, c’est la Coupe d’Europe. Parfois, ça fait du bien de se comparer aux autres, ça permet de se remettre les idées un peu à l’endroit. Premier test pour Marseille en Coupe d’Europe. C’est un échec. Déjà la saison dernière, Marseille avait trois ou quatre tournants et ils sont passés à côté. Premier tournant de la saison, un échec. (…) Nos locomotives devront rapidement se mettre au niveau. Avoir des résultats moyens en début de saison, ça peut arriver. Mais pour l’instant, il ne se passe pas grand-chose. Nos leaders, hormis Monaco et Rennes qui ont montré de bonnes choses, ça reste pauvre. Marseille, c’est pauvre. Paris aussi. Lyon c’est catastrophique. C’est un signe assez important», a-t-il déclaré sur RMC Sport.