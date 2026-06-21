CdM 2026 : Curaçao frustre l’Équateur

Les deux équipes avaient perdu leur premier match dans cette Coupe du Monde 2026. L’Équateur avait ainsi chuté contre la Côte d’Ivoire, s’inclinant en toute fin de rencontre (1-0). De son côté, Curaçao avait été balayé par l’Allemagne (7-1). Et cette nuit, le pays des Caraïbes néerlandaises a obtenu le premier point de son histoire dans un Mondial grâce à ce match nul 0-0. Un véritable exploit.

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Dans un match logiquement dominé par la formation sudaméricaine, infiniment supérieure sur le plan individuel, c’est Eloy Room, le portier de Curaçao, qui a brillé. 15 arrêts au total, dont plusieurs interventions décisives dans ses cages tout au long du match, pour offrir le nul au plus petit pays ayant participé à un Mondial. Avec ce résultat, les deux équipes maintiennent encore des possibilités de se qualifier pour le prochain tour, même si les Équatoriens, troisièmes de ce groupe E, devront affronter l’Allemagne, alors que Curaçao défiera la Côte d’Ivoire.