La réaction de José Mourinho après la victoire romaine

Ce jeudi soir l'AS Rome de José Mourinho assurait l'essentiel en l'emportant sur la plus petite des marges sur le terrain du Vitesse Arnhem (0-1) en huitième de finale aller de l'Europa Conférence League. Apparu en conférence de presse, le technicien lusitanien a souhaité voir le positif dans cette courte victoire : «nous avons eu de la chance en première mi-temps, mais pour la première fois il y a plus de stabilité, aussi parce que seul Spinazzola manquait. Nous sommes plus compacts, nous avons plus de solutions, l'équipe comprend mieux le jeu et est plus pragmatique. Nous avons enfin perdu un peu de notre naïveté et aujourd'hui nous avons bien réagi aux difficultés. »

Dans des propos retranscris par la Gazetta dello Sport, l'ancien manager de Chelsea a trouvé quelques points de satisfaction dans le match de ses joueurs; cependant il déplore le manque de créativité dans le jeu et explique qu'un match nul aurait peut-être été plus logique : «nous avons pu contrôler le jeu en deuxième mi-temps, mais pas en première mi-temps et je dois admettre qu'ils ne méritaient pas cette défaite. J'aurais été heureux de rentrer à la mi-temps avec le score de 0-0... Nous n'avons rien fait pour marquer et nous avons eu de la chance dans certaines situations. Nous étions meilleurs en deuxième mi-temps, mais il était toujours très difficile de jouer, de créer, de garder la possession du ballon (à cause du terrain, ndlr)»