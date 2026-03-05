L’entraîneur de Brighton démonte Arsenal et Mikel Arteta

Arsenal est-il en train de devenir le grand méchant ? Le club à abattre en Angleterre ? Ces derniers mois, de plus en plus de fans ou de consultants commencent à sérieusement critiquer la façon de jouer de l’équipe de Mikel Arteta. Une formation assez rugueuse, qui cherche souvent à hacher le jeu, avec beaucoup de buts sur coup de pied arrêté ; ce qui agace ainsi énormément de monde outre-Manche.

Mercredi soir, les Gunners se sont imposés 1-0 sur la pelouse de Brighton, grâce à un but de Bukayo Saka, auteur d’une frappe de l’extérieur de la surface qui s’est logée au fond des filets, avec la complicité du gardien des Seagulls qui s’est troué sur le coup. Une excellente opération pour les Londoniens, qui ont profité du match nul de Manchester City face à Nottingham Forest pour se retrouver désormais 7 points devant les Mancuniens, qui comptent un match de moins. Clairement, ça sent très bon pour le titre cette saison.

Hürzeler l’a mauvaise

Et après le match, Fabian Hürzeler s’en est pris à son rival du soir. « Il n’y avait qu’une seule équipe qui a essayé de jouer au football aujourd’hui. Je ne serai jamais ce genre de manager qui essaie de gagner de cette façon. Il y a différents types de victoires, donc s’ils gagnent la Premier League, personne ne leur demandera comment ils gagnent la Premier League. Il s’agit des règles… Ils font ce qu’ils veulent : il doit y avoir une limite sur le gain de temps et la limite doit être fixée par la Premier League. La limite doit être fixée par les arbitres », a lancé l’Allemand, très amer.

Des propos qui ont très rapidement fait le tour des médias anglais et des réseaux sociaux, alors qu’Hürzeler, avant le match, avait déjà souligné les pertes de temps régulières d’Arsenal. Mikel Arteta, au courant des déclarations de son collègue, n’a pas voulu ajouter de l’huile sur le feu : « lui répondre ? Non. J’aime mes joueurs. Un grand bravo aux garçons. Ils ont fourni un effort colossal ». Ce qui est sûr en revanche, c’est qu’en Angleterre, de plus en plus de monde pense comme Fabian Hürzeler…