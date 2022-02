PSG : l'avenir de Kylian Mbappé pas lié à celui de Zinedine Zidane

Selon l’émission de télévision espagnol El Chiringuito, les avenirs de Kylian Mbappé et Zinedine Zidane ne seraient pas liés. L’attaquant français signerait au Real Madrid même si Zidane devenait le nouveau coach du Paris Saint Germain. Les deux hommes auraient cependant été en contact en vue de la saison prochaine et d'une possible prolongation de l’attaquant des Bleus dans la capitale française.

Le Parisien de 23 ans qui sera libre en juin, n’a toujours pas prolongé à Paris. Il pourrait arriver gratuitement au Real Madrid cet été. Alors que l'ancien numéro 10 de l'Équipe de France est la piste prioritaire de la direction parisienne pour prendre la place de Mauricio Pochettino, même si le contrat du technicien argentin se termine en juin 2023.