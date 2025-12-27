Ligue Europa : l’OL va devoir patienter pour Endrick

Endrick sera un joueur de l’OL dès le 1er janvier prochain. Il a été prêté (pour 1 M€) par le Real Madrid sur une durée de six mois et devrait être l’avant-centre de Paulo Fonseca pour la seconde partie de saison. On ne sait pas encore si le Brésilien sera qualifié pour le déplacement à Monaco le samedi 3 janvier (17h) car une inscription auprès des instances prend toujours un peu de temps. Pour la Ligue Europa, c’est plus clair, le Brésilien ne pourra pas disputer la fin de la phase de championnat, soit les deux derniers matchs.

C’est le règlement de l’UEFA qui veut ça. Les nouvelles recrues arrivées en janvier ne peuvent pas participer à la première partie de la compétition, et doivent attendre «l’achèvement de la phase de ligue et avant le début de la phase à élimination directe», écrit l’instance. Un léger contre temps qui n’a pas vraiment d’importance puisque l’OL a déjà validé son ticket sa place pour le barrage, au minimum, et ce sans Endrick. Actuellement premiers de Ligue Europa, les Gones viseront une place dans le top 8 largement dans leurs cordes.