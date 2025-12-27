Menu Rechercher
Commenter 14
UEFA Europa League

Ligue Europa : l’OL va devoir patienter pour Endrick

Par Maxime Barbaud
1 min.
Endrick, au Real Madrid @Maxppp

Endrick sera un joueur de l’OL dès le 1er janvier prochain. Il a été prêté (pour 1 M€) par le Real Madrid sur une durée de six mois et devrait être l’avant-centre de Paulo Fonseca pour la seconde partie de saison. On ne sait pas encore si le Brésilien sera qualifié pour le déplacement à Monaco le samedi 3 janvier (17h) car une inscription auprès des instances prend toujours un peu de temps. Pour la Ligue Europa, c’est plus clair, le Brésilien ne pourra pas disputer la fin de la phase de championnat, soit les deux derniers matchs.

La suite après cette publicité

C’est le règlement de l’UEFA qui veut ça. Les nouvelles recrues arrivées en janvier ne peuvent pas participer à la première partie de la compétition, et doivent attendre «l’achèvement de la phase de ligue et avant le début de la phase à élimination directe», écrit l’instance. Un léger contre temps qui n’a pas vraiment d’importance puisque l’OL a déjà validé son ticket sa place pour le barrage, au minimum, et ce sans Endrick. Actuellement premiers de Ligue Europa, les Gones viseront une place dans le top 8 largement dans leurs cordes.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (14)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Europa League
Lyon
Endrick

En savoir plus sur

UEFA Europa League UEFA Europa League
Lyon Logo Lyon
Endrick Endrick
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier