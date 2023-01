Lens - PSG : le constat de Marquinhos

La suite après cette publicité

Le PSG n’est donc plus invaincu cette saison, après sa défaite sur la pelouse du RC Lens (1-3), ce dimanche, pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. Présent au micro de Prime Video juste après le coup de sifflet final, le capitaine francilien Marquinhos a regretté le manque d’efficacité des siens à Bollaert.

« Lens a été plus efficace que nous. Ça a été un match très intense, ouvert, il y a des situations des deux cotés. Ils ont été efficaces en première mi-temps surtout. Ils ont fait un bon début de match, avec le public, ils ont poussé. Ils ont gagné des duels qui ont fait la différence. On a essayé de revenir au score, on a eu des occasions mais on n’était pas efficaces comme eux. »

