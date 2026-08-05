Amical : l’OM se rassure en surclassant Al-Shahania

L’OM cherchait à rassurer au moment d’aborder son 4e match amical de l’été. Certes il y a eu ces succès contre les Ivoiriens de Yamoussoukro (3-0) et face à Nîmes (2-1), club de National 1, mais il y a surtout eu cette lourde défaite face à Nice (3-0) qui a semé pas mal de doutes. Le mercato n’est pas là pour rassurer non plus. Les Phocéens n’ont toujours pas enregistré la moindre recrue et les dernières pistes évoquées rappellent les grandes difficultés que traverse le club en ce moment. Pour cela, rien de mieux que de se mettre au vert aux Pays-Bas et affronter Al-Shahania, 11e et avant-dernier de la Qatar Stars League au printemps.

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Bruno Genesio alignait un 4-3-3 constitué de jeunes (Bezahaf, Koum, Nnadi, Abdallah), de cadres (Balerdi, Emerson, Hojbjerg, Paixao) et de retours de prêt (Gomes, Maupay) avec un premier constat. Les Marseillais se montraient incisifs dès les premières secondes à l’image de ce drible entre deux joueurs de Paixao (1ère). La frappe d’Abdallah était elle contrée (4e) et globalement le pressing fonctionnait bien. Les Qataris avaient du mal en ce début de rencontre, malgré un superbe arrêt de De Lange sur cette tête d’El Jemili sur corner (5e). Le gardien montrait qu’on peut aussi compter sur lui à l’heure où son avenir est en question avec celui de Rulli.

Du sérieux à l’OM

Pas de quoi ralentir la domination olympienne non plus, ni refroidir les bonnes jambes de Paixao. Le Brésilien fait très mal sur son côté gauche, multipliant les actions dangereuses. Il ne lui manquait que le réalisme entre l’arrêt du portier adverse (9e), une reprise hors cadre (12e) et une nouvelle frappe repoussée (31e). Paradoxalement, c’est quand la domination marseillaise se faisait moins intense que l’ancien de Feyenoord parvenait enfin à débloquer la situation en marquant de la tête sur ce centre d’Emerson (36e). Dans la foulée, il fut même très proche d’un doublé mais il ne parvenait pas à accrocher le cadre (39e). La seconde période était propice à quelques changements dans le onze de départ.

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Vermot, Harit, Kondogbia ou encore Abdelli entraient en jeu et l’OM vivait un petit moment de flottement, souvent pris dans son dos. Vermot a même dû préserver les siens en remportant son duel (53e). Bien lui en a pris puisque deux minutes plus tard, Abdelli concluait d’une tête puissante à bout portant un très bon centre du jeune Bezahaf (2-0, 56e). Les venues sur la pelouse de Gouiri, Cornelius, Weah et Timber permettaient de partager les minutes dans une fin de match à quasi sens unique. Harit (62e) puis Weah (67e) accentuaient la pression, et Timber convertissait un joli mouvement collectif (3-0, 77e) pour offrir un plus large succès face à ce faible adversaire. De quoi rassurer un peu Genesio et son staff avant d’aborder le prochain rendez-vous contre l’Athletic dimanche prochain.

Le onze de départ de l’OM : De Lange - Bezahaf, Koum, Balerdi, Emerson - Nnadi, Hojbjerg, Gomes - Abdallah, Maupay, Paixao