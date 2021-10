Liga : les matches du Real Madrid et de l'Atlético reportés !

Le Conseil Supérieur du Sport espagnol a confirmé le report de deux rencontres de la 9e journée de la Liga : Athletic Club-Real Madrid et Grenade-Atlético. A travers un communiqué, la décision a été officialisée par la Ligue espagnole après la demande des clubs madrilènes, se plaignant d'un retour trop tardif de ses joueurs sud-américains de la trêve internationale pour les échéances nationales et européennes, avec le retour de la Ligue des Champions les 19 et 20 octobre prochains. Les nouvelles dates n'ont pas encore été communiquées par l'instance outre-Pyrénées.

La suite après cette publicité

« Cette demande de report répond au fait déjà connu que la FIFA a prolongé la période de sélection internationale de la Conmebol jusqu'au jeudi soir 14 octobre (tôt le vendredi matin 15 octobre en Espagne) ce qui affecte, entre autres, les clubs susmentionnés qui doivent jouer leurs matchs officiels de l'UEFA Champions League le mardi 19 octobre. Les dates et heures des matches reportés seront communiquées par la Liga dans les prochains jours », peut-on lire dans le communiqué.

Retrouvez le classement de la Liga ici.