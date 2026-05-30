Coupe du Monde 2026, Brésil : Carlo Ancelotti annonce sa décision pour la présence de Neymar

L’émotion s’était emparée de la salle de presse lors de l’annonce du nom de Neymar dans la liste des 26 joueurs convoqués par Carlo Ancelotti pour disputer la Coupe du Monde 2026. Ému aux larmes en découvrant sa présence, le prodige brésilien est pourtant rapidement passé de la joie à l’inquiétude ces derniers jours après une nouvelle blessure et surtout une IRM qui a révélé une lésion de grade 2 au mollet, et non un simple œdème. De quoi affoler la presse brésilienne à moins de deux semaines du Mondial.

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Alors que la menace d’un forfait planait au-dessus de Neymar et de la Seleção, Carlo Ancelotti a tenu à répondre en conférence de presse en s’appuyant sur les informations communiquées par Santos. « Avant la convocation, nous avons reçu un communiqué de Santos indiquant que le joueur souffrait d’un léger problème, un petit œdème. Nous avons laissé Santos gérer la situation jusqu’au 27. Le joueur a été convoqué car, selon le comité médical, il devait l’être. Le 27, la CBF (Confédération brésilienne de football) a pris en charge le dossier de Neymar. Nous pensons qu’il se rétablira le plus vite possible », a-t-il d’abord expliqué.

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Neymar ne sera pas remplacé

Pourtant, la presse locale révélait que Carlo Ancelotti et son staff n’auraient pas du tout apprécié le manque de transparence et l’erreur du service médical de Santos concernant l’état de santé de Neymar. Mais ce samedi, le technicien italien s’est montré rassurant. « Il restera avec nous jusqu’à sa guérison complète et son retour à la compétition. Nous pensons qu’il pourrait être rétabli pour le premier match de la Coupe du Monde. S’il n’est pas rétabli pour le premier match, il le sera pour le deuxième », a-t-il ajouté. Avant de préciser qu’aucun remplacement n’était envisagé : « Nous n’avons aucun doute : nous ne remplacerons personne. Les joueurs sélectionnés sont ces 26-là, et ce sont eux qui disputeront la Coupe du Monde. Par malchance, Neymar a eu ce petit problème qui l’empêche de s’entraîner avec le groupe, mais il est en très bonne forme sur le plan individuel », a confirmé le sélectionneur auriverde.

Rassuré après avoir échangé avec la star brésilienne à son arrivée, Ancelotti a également insisté sur son état d’esprit : « Il a parfaitement conscience de son rôle dans cette Coupe du monde. Les jours qui passent lui font du bien. Il travaille dur pour se rétablir le plus rapidement possible et être disponible. Évoluer dans un bon environnement sera important pour lui comme pour l’équipe. Il est essentiel qu’il comprenne son rôle, et je pense que c’est le cas ». Reste désormais à savoir à quel moment Neymar pourra retrouver le maillot auriverde pendant la Coupe du Monde.