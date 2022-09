Seul club français à avoir gagné la Ligue des Champions, l'OM lance sa saison européenne à Londres face à Tottenham. Quoi de mieux qu'un Tottenham-OM pour entamer le parcours du club français dans la plus prestigieuse des compétitions ? L'immense favori du groupe contre un club phocéen qui a beaucoup à se faire pardonner en C1 d'entrée, voilà une affiche qui ne manque pas de piquant dans un Tottenham Hotspur Stadium qui va rugir de plaisir !

4 raisons de ne pas rater Tottenham-OM

Premier test grandeur nature pour l'OM version Igor Tudor. Après un début de saison tonitruant avec 5 victoires et un nul en Ligue 1, le club phocéen s'attaque à un col hors catégorie. Sans Alexis Sanchez suspendu, Marseille va jouer sa chance à fond et va tenter de conjurer le sort en Ligue des Champions dans une compétition qui ne lui réussit plus vraiment depuis plus une décennie.

Dans un groupe à sa portée, l'OM est attendu au tournant et devra oublier ses vieux démons anglais. Il est bon de se rappeler que le champion d'Europe 1993 a perdu 10 matches face aux clubs anglais, n'en a remporté que quatre pour deux nuls. Un bilan pas fameux que devra essayer d'améliorer Igor Tudor face à la bande d'Antonio Conte.

Tottenham et Harry Kane arrivent en C1 plein de confiance !

Pendant que l'OM talonne le PSG en tête de la Ligue 1 et enchaîne les prestations de bon niveau, Tottenham est en grande forme également. Avec 4 victoires et 2 nuls, les Spurs sont sur le podium de la Premier League après 6 journées juste derrière Arsenal et Manchester City grâce notamment à la grande forme affichée par Harry Kane.

En parlant du buteur international anglais, nul doute qu'il sera la grande attraction du match avec son compère de l'attaque Son et le virevoltant Richarlison. De quoi donner des sueurs froides à la défense marseillaise. Voilà donc qui promet un bel affrontement entre une équipe anglaise qui va tout faire pour se mettre à l'abri et une formation marseillaise qui va tenter d'exploiter la moindre faille grâce à l'expérience d'un Mattéo Guendouzi, d'un Eric Bailly, d'un Nuno Tavares, tous déjà rompus aux joutes de la Premier League.

Autant de paramètres qui donnent quelques garanties d'assister à un grand match, quelques buts et à l'intensité des grandes soirées européennes.