L’OM a lancé les grandes manoeuvres pour trouver son nouveau président

L’affaire était entendue depuis le 19 février dernier, mais il a fallu un mois à l’Olympique de Marseille et à Pablo Longoria pour se séparer officiellement. « McCourt Global et Pablo Longoria ont trouvé un accord sur les conditions de son départ. L’OM tient à saluer l’engagement, la passion et le travail accompli par Pablo Longoria au cours de ces six dernières années au service du club. Il lui adresse ses vœux les plus sincères de réussite pour la suite de sa carrière. Pablo Longoria remercie l’Olympique de Marseille pour la confiance qui lui a été accordée durant ces six saisons et exprime sa profonde gratitude envers l’ensemble des collaborateurs, des joueurs et des supporters qui ont accompagné cette aventure. »

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Après six ans passés au sein du club phocéen en tant que directeur sportif puis comme président, Pablo Longoria a donc refermé ce long chapitre de sa carrière. L’Espagnol a d’ailleurs publié un long message hier soir, sur sa page LinkedIn, pour remercier l’OM de lui avoir offert cette expérience unique. Longoria parti, l’OM doit désormais lui trouver un successeur. Pour le moment, c’est le méconnu Alban Juster qui a été installé sur le trône par Frank McCourt. Mais ce dernier ne restera pas à ce poste bien longtemps. En attendant de savoir de quoi sera fait le futur de Medhi Benatia à l’issue de la saison, La Provence nous apprend que l’OM s’active en coulisses.

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La chasse est lancée

D’après le quotidien marseillais, McCourt a mandaté Excel Sports Management, un groupe spécialisé, pour lui trouver son nouveau président. Un groupe décrit comme le meilleur dans son domaine dans les colonnes du journal. Cette société sera chargée de présenter au club différents profils et c’est Frank McCourt qui sera chargé du choix final. Et l’influente Shéhérazade Semsar de Boisséson dans tout ça ? Scrutée de près pour son influence grandissante au sein du club, mais aussi très critiquée par les supporters pour ses prises de position supposées dans le conflit à Gaza, la dirigeante ne devrait pas prendre la présidence, mais gardera un rôle majeur.

« En tant que vice-présidente du conseil de surveillance, elle participe au processus de recherche au même titre et au même niveau que Jeff Ingram, président du conseil, conformément à leurs fonctions respectives au sein du conseil, dont c’est le rôle dans le schéma de gouvernance du club. À la fin, c’est Frank McCourt qui prendra la décision. Tout se fera donc dans le respect des statuts et des rôles de chacun », assure une source au média. Reste maintenant à connaître le profil que McCourt voudra installer sur le toit de l’OM après avoir eu deux présidents (Eyraud et Longoria) aux profils diamétralement opposés.