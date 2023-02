RB Leipzig : Christopher Nkunku se blesse de nouveau à l’entraînement

La suite après cette publicité

Forfait lors de la Coupe du Monde 2022 suite à un duel avec Eduardo Camavinga à l’entraînement avec l’équipe de France, Christopher Nkunku (25 ans) n’a pas rejoué depuis une blessure au genou. Le milieu offensif du RB Leipzig venait tout juste de revenir à l’entraînement et son retour se précisait de plus en plus. «La semaine prochaine, nous souhaitons l’intégrer complètement. Il aura alors une semaine entière d’entraînement dans les jambes. Le plan sera alors pour nous de le faire rentrer dans le jeu. On devra alors voir combien de temps 'Christo’ mettra pour redevenir celui que l’on connait. Il arrive à tirer», expliquait le coach des Saxons Marco Rose il y a dix jours.

Néanmoins, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a rechuté à l’entraînement ce mardi, comme l’a annoncé son club dans un communiqué : «Christopher Nkunku n’a pu terminer que certaines parties de la dernière séance d’entraînement avant RB Leipzig - Manchester City, ses muscles ont réagi pendant la séance. Il est important d’attendre les prochaines 24 heures pour voir comment les problèmes évoluent.» Pas vraiment une bonne nouvelle en veille de match de Ligue des Champions face à Manchester City.

