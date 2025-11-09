Liga : le Real Bétis accroché par Valence, Majorque domine Getafe

Dans le cadre de la 12e journée de Liga, le Real Bétis, auteur de trois victoires consécutives toutes compétitions confondues, se déplaçait à Valence ce dimanche soir. Antony, retrouvé depuis le début de saison avec six buts toutes compétitions confondues, était aligné sur le couloir droit aux côtés de l’ancien du PSG, Lo Celso. Humilié par le Real Madrid la semaine dernière (4-0) et auteur d’une première partie de saison inquiétante, Valence devait absolument se relancer pour sortir de la zone rouge. C’est chose faite puisque les Valenciens ont réussi à accrocher le match nul, grâce à un but de Luis Rioja à la 82e minute, égalisant après l’ouverture du score de Hernandez à la 74ᵉ. Cependant, c’est un petit coup d’arrêt pour le Real Bétis.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Betis 20 12 +6 5 5 2 19 13 17 Valence 10 12 -10 2 4 6 11 21

De son côté, Majorque accueillait Getafe à l’Estadi Mallorca Son Moix. En cas de victoire, Getafe pouvait espérer grimper dans les places européennes. Mais ce sont bien les Majorquins qui ont remporté les trois points grâce à un but de Muriqi à la 14e minute. Au classement de Liga, Majorque campe à la 15e place, tandis que Getafe est positionné à la 8e position.