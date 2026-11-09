Tottenham : Roberto De Zerbi tacle lourdement ses joueurs

Après trois succès consécutifs, Tottenham espérait poursuivre sa remontée au classement face à Leeds, face à une équipe adverse qui restait sur cinq matches sans victoire en Premier League. Mais les hommes de Roberto De Zerbi ont manqué l’occasion de confirmer leur regain de forme. Battus dans les dernières minutes sur un but de Noah Okafor, les Spurs ont concédé une défaite qui met fin à leur belle série et les fait reculer à la 11e place.

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Après la rencontre, Roberto De Zerbi n’a pas mâché ses mots envers ses joueurs. Le technicien italien a pointé du doigt un manque de caractère et de personnalité, plutôt que des lacunes physiques ou tactiques. « En seconde période, nous avons trop souffert et nous méritions de perdre ce match. Nous n’avons gagné aucun duel. Nous n’avons remporté aucun face-à-face. Il y avait de l’espace pour jouer, mais nous n’avons pas su nous positionner correctement. Le problème, c’est que nous avons manqué de caractère », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « nous n’avons pas fait preuve de personnalité. Nous n’avons pas montré de courage. »