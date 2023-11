Droits TV : vers un duo DAZN-Amazon pour la Ligue 1

C’est le sujet brûlant du moment. Alors que la Ligue de Football Professionnelle (LFP) continue de naviguer à vue au sujet de la diffusion de la Ligue 1 pour la période 2024-2029 - l’appel d’offres du 17 octobre dernier s’était avéré infructueux et a donc obligé la Ligue d’oeuvrer de gré à gré avec les diffuseurs -, un tandem semble aujourd’hui se détacher.

Comme avancé par le journal L’Équipe ce mercredi, il s’agirait d’une association entre DAZN, l’entreprise britannique qui tend à développer sa présence sur le marché du sport européen, et Prime Video, déjà co-diffuseur avec Canal+. Le journal ajoute que le schéma imaginé par la LFP serait celui qui vient d’être acté pour la Serie A, en l’occurence la combinaison entre DAZN, qui diffuse 7 matches par journée, et Sky Sport, qui en diffuse 3. L’option numéro une, mais encore loin d’être actée car beIN Sports n’aurait pas non plus renoncé à l’idée de renouer avec le fil de la Ligue 1. Affaire à suivre.