Au rayon des transferts les plus inattendus de l’année, celui de Wissam Ben Yedder au Paris 13 Atletico figure en très bonne place. Comme annoncé sur notre site mardi, l’ancien international tricolore (19 sélections, 3 buts), sans club depuis la fin de son contrat au Wydad Casablanca cet été, s’est engagement librement avec l’actuel 9e de Ligue 3 jusqu’à la fin de la saison. Éliminée par le Red Star en Coupe de France le week-end dernier (0-2), la formation francilienne va pouvoir densifier son secteur offensif avec un renfort d’expérience, dont l’arrivée a toutefois suscité de nombreuses critiques en raison des démêlés judiciaires du joueur.

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« On est dans un État de droit et il a été innocenté. D’où le non-sujet. Sa présence peut créer un engouement supplémentaire. C’est une bonne chose pour nous et pour lui », se justifiait hier le directeur général du club, Namori Keita, dans les colonnes de L’Equipe. Pour rappel, ce retour de Ben Yedder sportives intervient après une longue période marquée par les procédures judiciaires lorsque le joueur et son frère avaient été mis en examen en août 2023 pour viol, tentative de viol et agression sexuelle. En juin dernier, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a relaxé le joueur concernant des accusations de violences psychologiques envers son épouse, dans le cadre d’une procédure de divorce entamée après leur séparation en mai 2023. En première instance, à Nice, il avait été condamné à 90 000 euros d’amende, mais la juridiction d’appel a infirmé cette décision, la défense estimant que le litige relevait du juge des affaires familiales.

Taxi-moto et trempé jusqu’aux os

Hier, l’attaquant de 36 ans a fait ses premiers pas dans son nouveau club. « Je suis heureux d’être là, près de chez moi », confiait le natif de Suresnes dans des propos rapportés par L’Équipe. Ben Yedder a aussi été replongé dans les joies de la circulation parisienne. Coincé dans les embouteillages, il a finalement dû faire appel à un taxi moto, avant d’arriver au club trempé de la tête au pied selon le quotidien. Mais d’après son entraîneur Stéphane Rossi, il serait arrivé parmi les premiers à l’entraînement.

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Il a ainsi pu être présenté à ses nouveaux coéquipiers, leur exprimer son envie de faire une belle saison et de s’investir pour aider le club, et surtout rejouer au foot. L’ex-Toulousain était dans l’équipe des remplaçants, battue lors de l’opposition du jour, mais son retour en match officiel n’est pas prévu pour tout de suite. Ben Yedder n’est pas encore dans un état de forme optimal selon les mots de son entraîneur, et son intégration dans le groupe pour le championnat serait attendue entre décembre et janvier. Ses prochaines semaines seront consacrées à un important travail de réathlétisation.