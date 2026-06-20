Coupe du Monde 2026 : les critiques de Lula contre Neymar sèment la pagaille au Brésil

Même si on connaît l’inimitié existante entre Neymar et Lula, personne n’avait vu venir l’énorme tacle du président brésilien à l’adresse de la star de la Canarinha. «Neymar ? Il ne joue même pas ! C’est le premier joueur au monde appelé (en équipe nationale) pour faire du télétravail». L’écho médiatique est forcément énorme au Brésil où les deux hommes sont des figures de premier plan. La machine s’est rapidement emballée, alors même que la Seleçao disputait (et remportait) son 2e match dans cette Coupe du Monde face à Haïti (3-0), et sans toujours Neymar.

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Quelques heures plus tard, le site officiel de Neymar a d’abord réagi indirectement à ce commentaire. Sur une publication montrant le joueur s’entraînant au centre d’entraînement de l’équipe nationale dans le New Jersey, aux États-Unis, il est écrit : «Pas de jour de repos». Difficile de ne pas y voir un lien avec les propos du président brésilien. Grand amateur de football, Lula a d’ailleurs parlé de la sélection à l’occasion de ce déplacement à Belo Horizonte où il s’en est pris au numéro 10. Il a émis un souhait auprès de Carlo Ancelotti, celui de guider les joueurs, qu’ils agissent avec «leur âme» et «leur courage».

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Critiques de l’opposition

Si Neymar est dans son viseur, c’est aussi pour une raison politique. Il a toujours soutenu son grand rival le populiste Jair Bolsonaro, son prédécesseur à la tête du pouvoir. Ce dernier avait d’ailleurs tenté de se maintenir à son poste en 2022 malgré sa défaite. En septembre dernier, il a été condamné à vingt-sept ans de prison. Depuis, il purge sa peine à son domicile pour raisons médicales. Bolsonaro père hors-jeu, il reste néanmoins les fils, dont le sénateur Flávio Bolsonaro, candidat potentiel à l’élection présidentielle de 2026 et qui s’est empressé de répliquer sur ses réseaux sociaux pour prendre la défense du joueur.

«Alors qu’on croit avoir tout vu, Lula arrive et marque encore un but contre son camp», indique-t-il en prononçant un discours ferme tout en mentionnant son admiration pour Neymar, maillot auriverde sur le dos. L’opposition s’en est donnée à coeur joie à l’image du député Nikolas Ferreira. «Est-ce le genre de président que le Brésil souhaite ? Je ne le crois pas. Alors, du calme, Neymar n’a pas rencontré sa femme en prison (en référence au mariage de Lula avec Janja da Silva lors de son séjour en prison, ndlr). D’accord ? Tu veux plaisanter, Lula ? Tu peux aussi encaisser les blagues».

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Lula avait déjà plaisanté sur Messi en début de semaine

L’actualité liée à la Coupe du Monde a forcément remis le football sur le devant de la scène au Brésil. Il y a quelques jours lors du G7 organisé à Evian en France, Lula avait ironisé sur le niveau de la Seleçao. «Je pensais recruter Messi pour jouer pour le Brésil». Cette boutade avait été diversement appréciée au pays même s’il a rappelé ensuite que «quand le Brésil arrive discrédité, il finit par remporter la Coupe du Monde» en référence aux derniers titres de la sélection en 1994 et 2002. Neymar pourra aussi répondre sur le terrain puisqu’Ancelotti l’a révélé après le succès contre Haïti, son retour est prévu face à l’Écosse.