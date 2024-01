Dossier Mbappé : la sortie de Nasser Al-Khelaïfi déconcerte l’Espagne

Dimanche soir, nous vous avons révélé en exclusivité sur notre site que Kylian Mbappé (25 ans) a trouvé un accord avec le Real Madrid, qu’il rejoindra cet été 2024. Malgré nos révélations sur le sujet, ce feuilleton n’a pas fini de faire couler de l’encre en France comme à l’étranger. Hier, Nasser Al-Khelaïfi a évoqué le cas KM7 dans divers médias. Dans les colonnes de L’Equipe, le président du Paris Saint-Germain a évoqué la récente sortie médiatique de l’attaquant sur son avenir.

NAK a évoqué le cas KM7

« Il l’a dit très clairement, il a un accord avec moi. Nous avons une superbe relation, c’est le meilleur joueur du monde. Je ne vais pas cacher que je veux le garder. Je suis confiant, car le meilleur endroit pour lui est Paris, comme joueur français, comme capitaine de l’équipe nationale, vice-capitaine du PSG, en étant là depuis sept ans. Il a l’ambition de faire de grandes choses avec Paris. Nous avons tout ce qu’il faut : un entraîneur fantastique qui l’adore et que lui adore, le meilleur centre d’entraînement du monde, une belle équipe. Il a tout. »

Mais ce n’est visiblement pas assez pour le Français, qui va rejoindre la Casa Blanca. D’ailleurs, en Espagne, les diverses interviews données par NAK ont fait réagir. Les journaux ont tous évoqué les déclarations du boss parisien, à l’image de Marca. Le média ibérique juge que «le président du PSG est confiant que sa star finira par accepter une nouvelle proposition du club» et qu’«il est clair que le PSG ne jette pas l’éponge dans sa tentative de convaincre l’attaquant de rester en signant un nouveau contrat».

Les propos du président parisien font jaser

Relevo a aussi parlé de cette fameuse sortie du président du PSG. «Al-Khelaifi ajoute encore une énigme au cas Mbappé», écrit la publication espagnole, qui fait référence à l’accord secret passé entre Mbappé et les champions de France. Malgré les propos de NAK sur la volonté de Paris de conserver sa star, Relevo lit entre les lignes et estime que le président est résigné. «Pendant ce temps, le feuilleton continue de se dérouler à Paris. Cette fois, Al-Khelaïfi se résigne à son départ et souligne, une fois de plus, tout ce qu’ils ont fait pour lui.»

Enfin, les déclarations de NAK ont été reprises dans la célèbre émission El Chiringuito, présentée par Josep Pedrerol. Les journalistes et consultants en plateau ont évoqué la partie sur le gentlemen agreement entre Mbappé et Al-Khelaïfi, qui a indiqué qu’il ne s’agissait pas d’un accord financier mais d’un accord entre hommes. Les journalistes ont parlé d’une sortie déroutante et d’un discours déconcertant de NAK. Ils estiment que l’argent est bien au centre des débats justement dans ce dossier et que les propos du boss du PSG sont plus que surprenants. Le cas KM7 n’a pas fini de faire couler de l’encre…