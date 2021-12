PL : Pep Guardiola entraîneur du mois de novembre

Pep Guardiola vient d'être nommé ce vendredi meilleur entraîneur du mois de novembre en Premier League. L'entraîneur espagnol de Manchester City est ainsi récompensé pour ses 3 victoires en autant de journées disputées au cours du dernier mois de l'année.

La suite après cette publicité

Les Sky Blues sont d'abord allés s'imposer à Old Trafford dans le derby de Manchester (2-0, 6 novembre), avant d'écraser Everton (3-0, 21 novembre) et de conclure en beauté par un succès important contre West Ham (2-1, 28 novembre). Trois succès leur permettant de récupérer, en profitant du faux pas de Chelsea, le fauteuil de leader de Premier League.

🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇



Pep Guardiola has been named @BarclaysFooty Manager of the Month for the 10th time#PLAwards | @PepTeam pic.twitter.com/UmaPsFRrcY